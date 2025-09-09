Documentaire

C’est le chantier majeur de la transition écologique : mieux isoler les logements des Français pour réduire les émissions de CO2. Nos maisons sont la deuxième source de pollution derrière les transports… Pour cela, il existe des aides particulièrement alléchantes.

Sur le principe du pollueur-payeur, de grands groupes financent la rénovation pour les ménages les plus modestes. Résultat, ces derniers ne sortent de leurs poches qu’un euro symbolique. Une aubaine attirante pour beaucoup d’entrepreneurs peu recommandables qui empochent l’argent en bâclant les travaux.

Des arnaques qui devraient se multiplier car après l’isolation des combles arrive maintenant l’isolation des murs extérieurs. Quelles sont les méthodes des escrocs ? Et comment les éviter ?

Une enquête de Lola Palmier