Documentaire

Un des défis de Corentin et Caroline est de réduire leur consommation d’énergie et de n’utiliser que de l’électricité renouvelable… qu’ils produiront eux-même. Il va falloir apprendre à faire avec des panneaux solaires qui ne produisent qu’à certains moments, tout optimiser, et compter sur d’autres low-tech, comme le biométhaniseur ou la salle de fitness utile !

Convaincus qu’un mode de vie plus sain et écologique est possible, même en milieu urbain, l’ingénieur Corentin de Chatelperron et la designeuse Caroline Pultz se sont installés dans le Grand Paris, à Boulogne-Billancourt, pour prototyper un logement “low-tech” révolutionnaire et expérimenter pendant 4 mois, dans un appartement de 26m², une autre façon d’habiter nos villes. Dans un livre et la série documentaire L’appart du futur – Bienvenue dans la « Biosphère urbaine », ils partagent avec humour et engagement leurs tentatives et leurs réussites pour transformer leur logement urbain en laboratoire low-tech, durable et autonome, à partir d’innovations glanées autour du monde.

Documentaire de Ronan Letoqueux et Christelle Granja (France, 2025) disponible jusqu’au 14/07/2028