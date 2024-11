Documentaire

Les prix d’électricité sont de plus en plus chers, en dix ans le prix du kw/h a augmenté de 30%. C’est pour cela que certains français ont décidé de produire eux-mêmes leur énergie. Mais comment faire le bon choix entre toutes les technologies proposées, et quelles sont les réelles économies réalisées avec cette énergie plus verte ?

Un documentaire de LESAGE Laurent, Beaurain Julie.