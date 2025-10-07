Article

Lorsqu’il s’agit de choisir un revêtement pour les sols et les murs, beaucoup de personnes hésitent entre le carrelage et la faïence. Bien que ces deux matériaux soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils présentent des différences notables qui les distinguent et influencent leur utilisation.

La principale distinction réside dans leur composition et leur mode de fabrication.

Le carrelage est généralement fabriqué à partir de grès cérame ou de grès étiré, ce qui lui confère une grande robustesse et une résistance accrue aux chocs et à l’usure. Il est cuit à des températures très élevées, ce qui le rend également résistant à l’eau et au gel, en faisant un choix idéal pour les sols intérieurs et extérieurs.

En revanche, la faïence est composée principalement de terre cuite recouverte d’un émail. Elle est cuite à des températures moins élevées, ce qui la rend plus fragile et la destine principalement à une utilisation en revêtement mural, notamment dans les salles de bains et cuisines.

En termes de design, les deux offrent une large gamme de possibilités, mais avec des caractéristiques distinctes.

Le carrelage, notamment le grès cérame, est apprécié pour sa capacité à imiter d’autres matériaux tels que le bois, la pierre ou le marbre. Il est disponible dans une vaste gamme de couleurs, de motifs et de finitions, permettant de créer des espaces au style varié.

La faïence, quant à elle, est souvent choisie pour ses couleurs vives et ses motifs décoratifs. Elle est particulièrement prisée pour apporter une touche esthétique et artistique aux murs, grâce à ses finitions brillantes et ses possibilités de personnalisation.

Un autre aspect à considérer est la facilité d’entretien. Le carrelage, grâce à sa robustesse, est facile à nettoyer et à entretenir, résistant aux taches et à l’humidité. La faïence, étant plus délicate, nécessite une attention particulière pour éviter les éclats et les fissures.