Documentaire

On pensait le lustre réservé à nos grands-mères, ou à la galerie des glaces du Palais de Versailles. Pas du tout ! Le lustre d’antan, à branches et à pampilles, signe son grand come-back ! Parce que pour avoir un intérieur qui en jette, le lustre est un accessoire incontournable aujourd’hui. Il est le chouchou des designers, dans les salles des ventes et chez les antiquaires on se les arrache. En cristal, en plastique chic ou en plexi, les lustres se font clinquants, extravagants et envahissent les vitrines des boutiques déco. Et pour ceux qui veulent être dans le coup sans se ruiner, une solution: fabriquer soi-même son lustre !Réalisateur : Violaine Molinaro