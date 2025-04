Article

Lorsque l’on envisage d’acheter ou de rénover un logement, le choix entre une loggia, une terrasse et un balcon peut influencer grandement le confort et l’esthétique de l’espace extérieur. Comprendre les distinctions entre ces trois options est essentiel pour faire un choix éclairé qui correspond à vos besoins et à votre style de vie.

Commençons par le balcon. Un balcon est une plateforme extérieure qui est généralement rattachée à un étage supérieur d’un bâtiment. Il est souvent de taille réduite et est souvent entouré d’une balustrade ou d’un garde-corps.

Les balcons sont idéaux pour les appartements ou les immeubles en milieu urbain où l’espace est limité. Ils permettent de profiter d’une vue dégagée et d’un peu d’air frais. Cependant, leur surface restreinte peut limiter leur utilité à des activités simples comme prendre un café ou entretenir quelques plantes en pots.

La loggia, quant à elle, est une structure plus architecturale qui se distingue par le fait qu’elle est généralement encastrée dans le bâtiment. Elle offre une protection contre les intempéries grâce à sa conception plus enclavée, avec souvent un toit et des murs partiels.

Contrairement au balcon, une loggia peut être utilisée tout au long de l’année, offrant un espace abrité qui peut être aménagé avec des meubles plus confortables. C’est une option parfaite pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un espace extérieur utilisable par tous les temps sans pour autant sacrifier le confort.

Enfin, la terrasse est un espace extérieur souvent situé au niveau du sol ou sur un toit plat. Elle offre généralement une plus grande surface, ce qui permet d’accueillir des activités plus variées comme des repas en plein air ou des réunions entre amis.

Les terrasses sont idéales pour les maisons individuelles ou les appartements situés au dernier étage. Elles offrent une réelle extension de l’espace de vie, permettant de créer un véritable jardin ou un espace de détente.