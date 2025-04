Documentaire

De plus en plus de français cherchent à recréer au plus juste la décoration de leur enfance. Les tendances qui étaient oubliées jusqu’à maintenant refont surface et reviennent en force. Les murs sont maintenant décorés par un super héros, une toile hippie,… selon l’expérience de chacun. Et c’est tendance ! Un documentaire de Florent Quet.