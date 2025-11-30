Avec la crise de l’immobilier, de plus en plus de Français refont leurs maisons eux-mêmes. Mais est-il si facile de finir sa maison soi-même sans prendre trop de retard ?
Quand les proprio ont du mal à payer leurs charges
Fini le vieux plan de travail moche, caché au fin fond de la cuisine, fini le formica et les...
Recycler vos cendres de bois au jardin est un geste malin, situé à mi-chemin entre la valorisation des déchets...
En Alsace, tout un village vit dans la peur. Une construction litigieuse menace la stabilité du sol… et pourrait...
Résumé des points abordésOrigines et évolution d’un usage venu du NordPourquoi les Français adoptent-ils de plus en plus ces...
À l’occasion du salon Milipol Paris 2025 — l’un des événements internationaux majeurs dédiés à la sûreté et à...
La récupération d’eau de pluie est une pratique de plus en plus prisée pour la gestion durable des ressources...
Détapisser un mur est une étape cruciale dans la rénovation d’une pièce. Cela peut sembler une tâche ardue, mais...
Pas toujours facile de transformer une chambre d’enfant en une chambre d’ado. Créer un espace de travail distinct de...
La France, comme ses voisins européens, est touchée de plein fouet par un sentiment d’insécurité. Le départ en vacances...
Résumé des points abordésDécouvrir l’Assurance Emprunteur AprilPourquoi choisir April ?Maximiser les Économies avec AprilDélégation d’assurance : l’arme fatale pour...
Bien souvent, on sous-estime l’impact d’une isolation thermique sur l’isolation acoustique. Cette dernière peut en effet être altérée par...
Le choix d’un canapé est une décision cruciale qui allie confort, esthétique et durabilité. Parmi les critères les plus...
Sophie Ferjani vient en aide à Alexandrine et Amandine pour réaménager leur maison afin de gagner en luminosité et...
La décoration c’est comme la mode, le faux pas est vite arrivé : des couleurs mal choisies, des bibelots...
Concevoir une cuisine à aire ouverte représente aujourd’hui l’une des tendances les plus prisées en matière d’aménagement intérieur. Ce...
Les offres sur le marché de l’immobilier peuvent parfois être au point mort. Afin de lutter contre cette difficulté,...
Dans un monde où le choix des matériaux de construction évolue sans cesse, la fenêtre en bois revient en...
Pour ceux qui veulent acheter un logement dans les centres villes et sans se ruiner, on voit apparaitre des...
Vous avez attendu l’été toute l’année et vous êtes prêt à profiter de votre terrasse… Hors, c’est mission impossible…...
