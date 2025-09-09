Les personnes âgées, précarisées ou en situation de handicap partagent des enjeux communs majeurs en matière d’habitat, bien que leurs réalités puissent différer. Le logement, dans ce contexte, devient bien plus qu’un simple lieu de vie : il est le socle de l’autonomie, de la dignité et de l’intégration sociale. L’enjeu principal réside dans la capacité de l’habitat à répondre aux besoins spécifiques de ces populations tout en favorisant leur inclusion dans la société.