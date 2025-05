Conférence

Le concept d’habitat participatif s’inscrit dans une volonté de repenser les modes de vie contemporains à travers des formes d’habitation plus solidaires, écologiques et collectives. Il repose sur l’implication directe des habitants dans la conception, la gestion et parfois même la construction de leur lieu de vie. Ce modèle s’écarte de la logique classique de l’habitat individuel ou locatif pour valoriser des dynamiques de coopération et de coresponsabilité. Dans ce contexte, les notions de mixité sociale et d’inclusivité deviennent essentielles pour garantir que ces initiatives ne reproduisent pas des mécanismes d’entre-soi ou d’exclusion.