Documentaire

Rénover son appartement ou sa maison devrait être un projet de vie, mais pour beaucoup de Français, cela tourne au cauchemar. Escroqueries, malfaçons, abandon de chantier, factures gonflées : chaque année, des milliers de particuliers se retrouvent piégés par des entrepreneurs peu scrupuleux. À travers des témoignages bouleversants, ce documentaire enquête sur les arnaques aux travaux à domicile.

Entre artisans sans qualifications, devis opaques et sociétés de dépannage prêtes à profiter des situations d’urgence, découvrez un marché où la confiance est souvent trahie. Comment éviter ces pièges et se protéger face à des pratiques abusives ?