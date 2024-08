Documentaire

Une maison témoin ressemble le plus souvent à une couverture de magazine. Meubles design, style épuré. Les promoteurs s’en servent le plus souvent de bureaux. Depuis quelques années, il est possible d’habiter dans ces maisons témoins. Comment devenir locataire ou propriétaire d’une maison témoin ? Les visites sont obligatoires, parfois rémunérées. Qui sont les heureux habitants de ces maisons d’un autre genre ? Peut-on choisir ses meubles et sa décoration ? Vivre dans une maison témoin peut être une expérience originale car ces maisons sont souvent à la pointe de la modernité.

Un documentaire de Guillaume Fleuret.