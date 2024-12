Article

Cela fait maintenant une dizaine d’années que chez Benary Solutions nous parcourons la France pour effectuer des analyses de risque liées à la foudre, des études techniques et des vérifications de systèmes de protection lors de maintenances annuelles pour mes clients ICPE. Et après toutes ces années, le constat reste le même qu’à mes débuts : il y a un réel manque d’information sur les risques encourus lorsqu’un site industriel, tertiaire ou public n’est pas protégé contre la foudre.

Je ne parle pas ici de cas isolés ou de légendes urbaines, ni d’accidents dans des régions du monde particulièrement sujettes aux orages violents, comme certaines zones d’Afrique avec un niveau kéraunique très élevé. Je fais référence à des incidents qui se sont produits en France, touchant des sites ICPE ou autres, et qui ont causé des pertes matérielles et opérationnelles considérables, sans compter les cas, parfois graves, de blessures.

Voici donc les 5 risques majeurs auxquels un site ICPE non protégé contre la foudre peut être exposé :

Risque d’incendie

L’un des dangers les plus redoutés reste l’incendie. Lorsque l’ orage foudre frappe un bâtiment ou un équipement, la chaleur intense générée peut déclencher un feu. Les sites ICPE, souvent remplis de matières inflammables ou de produits chimiques sensibles, sont particulièrement vulnérables. Un incendie causé par la foudre peut entraîner des dégâts matériels considérables, des pertes financières massives et, pire encore, menacer la vie des personnes présentes sur le site.

Risque d’explosion

Les sites ICPE stockent souvent des substances dangereuses ou des gaz inflammables. Si un coup de foudre frappe un réservoir ou une installation de stockage, cela peut provoquer une explosion. Les répercussions d’une telle explosion peuvent être dramatiques, avec des destructions majeures, des blessures graves, voire des pertes humaines. Les accidents sur les unités de méthanisation, en augmentation ces dernières années, en sont un exemple frappant.

Risque électrique

Les décharges liées à la foudre peuvent causer des dégâts considérables aux systèmes électriques et électroniques d’un site. Les surtensions induites peuvent entraîner la panne d’équipements, la perte de données ou l’interruption des activités. Les systèmes de contrôle et de surveillance sont également susceptibles d’être touchés, compromettant la sécurité et la continuité des opérations.

Risque pour la santé et la sécurité des travailleurs

Lorsque la foudre frappe une structure, elle peut se propager via les systèmes de mise à la terre et les réseaux électriques, générant des surtensions ou des courants parasites. Ces courants peuvent circuler à travers les câbles et les équipements, mettant en danger la sécurité des travailleurs en augmentant les risques d’électrocution. De plus, les décharges soudaines peuvent créer des situations de panique dangereuses sur le site.

Risque environnemental

Les sites ICPE peuvent stocker des matières qui, en cas de fuite, sont très nocives pour l’environnement. Un coup de foudre sur ces installations peut entraîner des déversements de substances toxiques, contaminant les sols, les cours d’eau ou l’air. Les conséquences sur les écosystèmes, la faune, la flore et la santé humaine peuvent être dévastatrices.

Conclusion

L’importance de réaliser une analyse du risque foudre, une étude technique foudre et des vérifications périodiques foudre ne peut être sous-estimée pour prévenir les dangers liés à la foudre. Ces démarches permettent d’identifier les vulnérabilités spécifiques d’un site, d’évaluer les risques potentiels et de mettre en place des mesures de protection adaptées.

Une analyse approfondie aide à concevoir des systèmes de protection foudre conformes aux normes en vigueur, garantissant ainsi la sécurité des installations et des personnes. De plus, des vérifications régulières assurent le bon fonctionnement des dispositifs de protection, minimisant ainsi les risques d’incendie, d’explosion ou de défaillance électrique. En intégrant ces pratiques dans la gestion des risques, les responsables peuvent non seulement protéger leurs actifs, mais aussi préserver la santé et la sécurité des travailleurs, tout en respectant les réglementations en matière de protection contre la foudre.

En tant que responsable d’exploitation, de maintenance, de sécurité ou de la qualité, il est crucial de respecter les réglementations en vigueur, notamment l’arrêté foudre du 4 octobre 2010. Il est essentiel que les sites ICPE mettent en place des systèmes de protection foudre conformes aux normes actuelles, comme la NF C 17-102 et la NF EN 62305, pour réduire les risques liés à la foudre.

Que ce soit en installant un système de protection de niveau 4, un parafoudre de type 1 ou 2, ou encore un paratonnerre avec une mise à la terre efficace, n’hésitez pas à solliciter notre équipe d’experts spécialisés dans ce domaine.