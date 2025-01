Conférence

Quoi de plus mystérieux et captivant qu’une odeur ? Il y a tout juste 20 ans, le prix Nobel de médecine était attribué à deux chercheurs qui avaient craqué le code génétique des récepteurs olfactifs.

Depuis ce prix, les recherches ont beaucoup évolué et la Madeleine de Proust a pu être décortiquée par les neuroscientifiques. Nous partirons à la découverte des réseaux cérébraux qui permettent de conserver vivement nos souvenirs olfactifs, avec leurs émotions et plaisirs. Nous discuterons aussi des odeurs corporelles et nous aborderons ce que sont les troubles olfactifs, dont l’anosmie, une perte dramatique de l’odorat qui peut mener à la dépression.