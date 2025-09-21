Du néolithique à nos jours, de la peste bovine au Sars-Cov-2, l’émergence de nouvelles maladies infectieuses résulte souvent des...
«Ils dorment, ils pleurent, ils tètent»: voilà à quoi se résument souvent les journées de nos charmants bambins. Mais...
Les premiers travaux portant sur l’autisme ont été publié dans les années 1940. Près de 80 ans plus tard,...
L’impact des écrans sur notre santé est un sujet d’actualité qui nous concerne toutes et tous. Plusieurs recherches sur...
Avec elle, nous pouvons chanter, véhiculer des émotions, communiquer et parler. Parfois instrument, tantôt outil de travail, elle peut s’altérer, se travailler mais...
Pourquoi sommes-nous vulnérables aux fake news ? Comment notre cerveau filtre-t-il l’information et se laisse-t-il piéger par ses propres...
Les cheveux, véritables reflets de notre identité, jouent un rôle essentiel dans notre apparence et notre bien-être. Comprendre leur...
Présente dans de nombreuses cultures traditionnelles, la transe reste un état de conscience singulier et difficile à définir. Longtemps...
Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent faire face à un nombre croissant de patients souffrant du...
Les larmes qui s’écoulent lorsque nous pleurons sont un phénomène universellement humain, mais leurs raisons sont aussi variées que...
Depuis son invention, il y a deux cents ans, l’homéopathie fait débat, son mode d’action n’ayant jamais pu être...
Le concept de commotion cérébrale est né lors de la première guerre mondiale. Déjà le problème crucial était la...
Et si le paradis existait ? Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente sont persuadés d’avoir vu ce...
Il y a 25 ans, le Viagra a déclenché une deuxième révolution sexuelle et une controverse sans précédent pour...
\r\n\r\nComment notre organisme affronte les dangers? Quelle est l’efficacité de son système immunitaire? Quelle est sa capacité de régénération?
Longtemps entouré d’idées reçues liées à sa prétendue impureté ou simplement négligé, le cycle menstruel mérite que l’on s’attarde...
Tout savoir sur l’invention du LSD. En pleine Seconde Guerre mondiale, Albert Hofmann, un chimiste suisse, est à la...
Des scientifiques évaluent la résistance du corps humain face à des situations extrêmes à travers l’analyse d’accidents de voitures...
Les données épidémiologiques indiquent un lien indéniable entre le style de vie, dont le régime alimentaire, et la santé....
Acupuncture, hypnose, homéopathie, Qi gong… Longtemps décriées, les médecines complémentaires s’implantent durablement dans les hôpitaux français. Mais le manque...
