Du hasard de leur découverte aux applications et espoirs qu’ils suscitent dans le traitement de maladies comme Alzheimer et le cancer, retour sur la success-story des anticorps fabriqués par les camélidés, ces mammifères aux superpouvoirs.

Dans les années 1990, à l’université libre de Bruxelles, des étudiants s’abstiennent de donner leur sang pour une expérience, par crainte d’être contaminés par le VIH ou une hépatite. Ce refus va paradoxalement donner lieu à une avancée révolutionnaire dans le domaine de la médecine. Leur professeur leur propose alors de sortir du congélateur du sang de chameau, dans lequel ils découvrent par hasard d’étranges petits anticorps jamais observés. Les scientifiques de la faculté poussent leur étude plus loin et comprennent que ces molécules ultrarésistantes aux allures de missile à tête chercheuse possèdent d’étonnantes propriétés, dont celle de se faufiler là où les autres ne vont pas. Présents chez tous les camélidés, ces « nanocorps », comme ils sont désormais appelés, vont provoquer une vague d’innovations scientifiques et affoler les grands laboratoires pharmaceutiques. Sanofi rachète pour 3,9 milliards d’euros la start-up fondée par les universitaires de Bruxelles pour développer des programmes thérapeutiques. De la lutte contre le cancer et les maladies auto-immunes à la destruction de bactéries pathogènes ou au diagnostic de la maladie d’Alzheimer, les applications potentielles se multiplient. Le succès est si manifeste que la plupart des centres de recherche médicale possèdent désormais leurs troupeaux de lamas ou d’alpagas…

On connaissait la sobriété du chameau, la mauvaise humeur du lama, la qualité de la laine de l’alpaga. Mais personne ne pouvait imaginer que la grande famille des camélidés serait à l’origine d’une révolution médicale. Pourquoi eux, justement ? Tout en détaillant les découvertes qui s’enchaînent depuis des années, le documentaire se penche sur cette espèce à part chez les mammifères. Partant dans les steppes du Kazakhstan à la rencontre de certains éleveurs, Marc Jampolsky (Versailles – Le palais retrouvé du Roi-Soleil, Amazonie, les civilisations oubliées de la forêt) tente de comprendre pourquoi les camélidés ont une capacité exceptionnelle à résister aux maladies dans les milieux les plus hostiles. Des superpouvoirs que les scientifiques aimeraient transférer à l’homme…

Documentaire de Marc Jampolsky (France, 2023, 52mn)

