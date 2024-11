Podcast

Elle peut être petite comme elle peut être immense., dangereuse parce que violente, puissante, incontrôlable et pourtant elle peut être bienveillante et généreuse. Elle nous emporte et nous entraine en chanson et devient sentimentale. Vous l’avez peut-être deviné, je parle de la foule. Alors, ensemble imprévisible composé d’une multitude d’êtres humains tous distincts ou entité unique et cohérente à part entière ?