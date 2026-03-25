Une fleur de CBD ne se résume jamais à un pourcentage de cannabidiol sur une étiquette. Elle concentre plusieurs familles chimiques (cannabinoïdes, terpènes, flavonoïdes) dont les proportions varient selon la génétique et les conditions de culture. Les études scientifiques décrivent plus de 100 phytocannabinoïdes, et certaines synthèses récentes en dénombrent au-delà de 120 selon les méthodes d’identification utilisées.

À cela s’ajoutent plus de 200 terpènes répertoriés et des dizaines de composés phénoliques, qui participent à l’odeur, au gout et, potentiellement, au profil d’effets perçu. Reste à comprendre ce que cette complexité recouvre, concrètement.

Une « fabrique » microscopique : trichomes, précurseurs et molécules signatures

La majeure partie de cette richesse se construit dans les trichomes glandulaires, ces structures résineuses visibles à la loupe sur les sommités florales. Ces structures fonctionnent comme de véritables micro-ateliers : elles produisent et stockent une grande part des cannabinoïdes et des terpènes de la fleur.

Le rôle central des trichomes explique un point souvent sous-estimé : deux fleurs issues de la même variété peuvent diverger si la plante a subi un stress, une lumière différente ou une fin de floraison moins bien maitrisée. Autrement dit, derrière une fleur cbd apparemment banale se trouve le résultat d’une chimie vivante, sensible au contexte.

Sur le plan des cannabinoïdes, la clé de voute n’est pas le CBG en tant que tel, mais le CBGA (acide cannabigérolique), souvent décrit comme le précurseur central : des enzymes transforment ce CBGA en principaux cannabinoïdes acides (CBDA, THCA, CBCA), qui pourront évoluer selon le temps, la lumière ou la chaleur.

Du côté des terpènes, la biosynthèse s’organise en cascade à partir de précurseurs isopréniques, dont le géranyl diphosphate (GPP), et la plante dispose d’une grande diversité d’enzymes capables de générer un très grand nombre de composés volatils (plus de 200 terpènes et terpénoïdes sont rapportés dans le cannabis). Pourquoi est-ce déterminant ?

Cette fraction aromatique ne relève pas seulement du parfum : elle contribue fortement à la signature d’une fleur, et c’est aussi la plus fragile lors du séchage et du stockage.

La fleur contient également des flavonoïdes. Parmi les plus étudiés figurent les cannflavines (A, B, C). Un article publié dans Biochemical Pharmacology en 1985 (de Barrett et al.) a mis en évidence, in vitro, l’inhibition de la production de prostaglandine E2 par un cannflavin, avec une puissance environ trente fois supérieure à celle de l’aspirine dans leur modèle cellulaire — un repère expérimental, pas une promesse clinique.

Plus récemment, une équipe de l’Université de Guelph a décrit en 2019 les enzymes impliquées dans la biosynthèse des cannflavines, notamment CsPT3 et CsOMT21, ce qui a clarifié par quel mécanisme la plante produit ces composés.

Toutes les fleurs se valent-elles pour autant sur ce plan ? La réponse est non : les quantités peuvent varier fortement d’un lot à l’autre.

Du profil chimique à l’expérience : système endocannabinoïde, synergies et limites du seul % de CBD

Une fois consommées, ces molécules interagissent avec le système endocannabinoïde, un vaste réseau de régulation présent chez les mammifères. Les récepteurs CB1 sont très présents dans le système nerveux central, tandis que les CB2 sont davantage exprimés dans les cellules et tissus liés à l’immunité périphérique, avec des nuances selon les organes et les états physiologiques.

Le CBD, à cet égard, ne se comporte pas comme le THC : il présente une faible affinité classique pour CB1 et CB2, et des travaux (Laprairie et al., 2015) ont montré qu’il peut agir comme modulateur allostérique négatif de CB1. Autrement dit, il fonctionne comme un « variateur » qui modifie la réponse du récepteur à d’autres signaux, sans l’activer directement.

Le CBD est aussi étudié pour ses effets indirects sur certains endocannabinoïdes, dont l’anandamide. Sous cet angle, la prudence s’impose : des études cliniques ont mis en évidence une augmentation de l’anandamide dans le sang, associée à un traitement par CBD, notamment dans un contexte psychiatrique (Leweke et al., 2012). L’explication exacte (dégradation, transport, enzymes impliquées) reste toutefois discutée selon les modèles.

L’essentiel est de distinguer « observation » et « mécanisme certain » : l’observation est documentée, le mécanisme est plus complexe qu’une simple flèche « CBD = inhibiteur direct de FAAH » dans tous les cas.

C’est ici qu’entre en jeu l’idée d’« effet d’entourage ». Cette notion, introduite dans la recherche sur les endocannabinoïdes à la fin des années 1990, a été reprise pour décrire de possibles interactions entre cannabinoïdes et autres familles (terpènes, flavonoïdes) dans le cannabis. Dans cette optique, l’état actuel de la recherche conduit à parler d’une hypothèse de synergies : plausible, parfois étayée, mais inégale selon les combinaisons et les voies d’administration.

Un exemple concret illustre d’ailleurs pourquoi le profil complet compte : le β-caryophyllène, un sesquiterpène très répandu dans le règne végétal, a été décrit comme un agoniste sélectif de CB2. C’est précisément le type de détail qui montre ce que « cache » la complexité : des composés minoritaires ne sont pas nécessairement anecdotiques.

À cela s’ajoute un facteur souvent négligé : la chimie d’une fleur évolue après récolte. Le CBD est sensible à l’oxydation et à la lumière, et les terpènes les plus volatils diminuent facilement si le séchage, la conservation ou l’exposition à l’air sont mal maitrisés.

C’est la raison pour laquelle deux fleurs qui affichent le même taux de CBD peuvent être perçues différemment : ce que vous comparez n’est pas seulement un pourcentage, mais un ensemble (cannabinoïdes minoritaires, terpènes, état d’oxydation), ce que certains chercheurs appellent un chemovar. La conséquence pratique, c’est que, pour juger la complexité biochimique d’une fleur, il est préférable de raisonner en profil plutôt qu’en chiffre isolé.