Conférence

Les relations entre le monde de la recherche et les publics se limitent le plus souvent à des démarches de médiation scientifique ou de « dialogue ». En dehors de ces approches désormais classiques, il existe un arsenal de méthodes et de procédures qui permettent d’impliquer les citoyen·e·s directement dans la production des connaissances : crowdsourcing, recherche participative, collaborative ou partenariales, recherche-action…. Comment mettre en œuvre ces méthodes afin qu’elles produisent des résultats scientifiquement pertinents ? Quels sont leurs avantages et leurs écueils ?