Avez-vous déjà vu des titres de presse commençant par “selon une étude” ou “la science dit que…” ? Ils sont un moyen de nous faire cliquer et de parfois créer un buzz. Mais comment se construit réellement le savoir scientifique ? Car “une étude” seule, ce n’est pas suffisant ! C’est l’accumulation d’études, dont les résultats pointent dans la même direction, qui permet d’acquérir un savoir solide et essentiel pour la construction d’un consensus scientifique robuste, indépendants du facteur chance. Mais depuis quelques années, la recherche scientifique fait face à une crise : celle de la réplicabilité.