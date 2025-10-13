Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Street Lab, la science en trompe l’œil Le sens de l’orientation se modifie-t-il avec l’âge ? Une équipe de chercheurs étudie les effets du vieillissement visuel...

Documentaire Ils ont craqué les lettres codées de Marie Stuart Le jour, George Lasry est informaticien dans une multinationale. Mais dès qu’il rentre chez lui, il devient casseur de...

Article Pourquoi les larmes sont-elles salées ? Les larmes sont une réponse naturelle et complexe de notre corps, souvent associées à des émotions fortes telles que...

Conférence Autres intelligences, nouveaux mondes Cette conférence offrira au grand public une plongée passionnante aux confins de la science et de la science-fiction, en...

Podcast Non l’Homme ne descend pas du singe ! Non, l’Homme ne descend pas du singe : il est lui-même un singe. Les humains appartiennent aux primates, tout...

Documentaire Comment améliorer la sécurité à moto ? En remontant une file, une moto a six fois plus de chances de percuter un piéton. Une équipe de...

Conférence La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme La technologie tout solide occupe une place singulière dans l’histoire des sciences des matériaux et de l’électrochimie. Née dans...

Podcast Énergie : demain, comment fait-on ? Après les risques de coupures d’électricité cet hiver et les questions d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine :...

Documentaire C’est pas sorcier – Grande lessive Fred, Sabine et Jamy nous dévoilent les formules chimiques et magiques des lessives et savons d’hier et d’aujourd’hui. Les...

Podcast Biomimétisme : comprendre le vivant Le biomimétisme est une approche fascinante et innovante qui consiste à s’inspirer des formes, des processus et des systèmes...

Conférence Science contre pauvreté Professeur d’économie du développement et de réduction de la pauvreté au MIT (Massachusetts Institute of Technology), où elle est...

Conférence La Grande Histoire de l’Homme, la petite histoire d’un homme La Grande Histoire de l’Homme est un concept qui englobe l’ensemble de l’histoire de l’humanité, depuis les premiers hominidés...

Documentaire Science ou fiction – Santé \r

On dit que les fleurs absorbent l’oxygène et sont nocives pour la santé. Que l’air fait fuir les moustiques....

Documentaire Quand l’homme copie la nature Les chercheurs s’inspirent de la nature, notamment de la peau de requin et de la coquille d’ormeau, pour développer...

Conférence Exposer le vivant ! Quand le vivant n’est plus, comment lui redonner vie, le présenter et l’exposer ? Riche de plus de 68...

Conférence Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter Autrefois enfant autiste dont la langue maternelle était les nombres, Daniel Tammet est aujourd’hui l’auteur d’une oeuvre foisonnante. Il...

Article Pourquoi l’argent noircit ? L’argent, prisé pour son éclat intemporel et sa beauté raffinée, a cependant tendance à noircir ou ternir avec le...

Article Comment fonctionnent les ampoules ? Durant le jour, le soleil agit comme un guide lumineux qui nous est précieux. Toutefois, à la tombée de...

Conférence Le futur c’est pour quand ? Étienne Klein, philosophe des sciences et directeur de recherches au CEA, et Enki Bilal, auteur-dessinateur culte, s’interrogent sur ce...