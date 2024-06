Conférence

Sur un ton de plus en plus insistant, la voix du GIEC se fait entendre partout. La légitimité de cette voix s’est construite dans le temps et au prix d’une forte institutionnalisation. Loin de la vision originale de ses fondateurs, qui l’avaient conçu en 1988 comme une structure informelle au service des décideurs, le GIEC réunit aujourd’hui des milliers de personnes, fait dialoguer scientifiques et diplomates au niveau international. Dans cette intervention, nous ouvrirons la boîte noire du GIEC et reviendrons sur la rigueur du processus d’évaluation et la lourdeur bureaucratique que cela induit. Nous aborderons également le travail de négociation des experts avec les États sur les principales conclusions.

Par Kari De Pryck.