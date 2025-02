Documentaire

Voilà plus de 20 ans que l’on n’avait pas connu un mois de février aussi chaud dans les Alpes du Sud. En première ligne de ce changement climatique : les stations de ski. Très énergivores, elles sont de plus en plus nombreuses à agir pour réduire leur consommation, produire leur propre électricité et au passage « verdir » leur image auprès de vacanciers soucieux de leur bilan carbone. Dameuses suivies par satellite aux Orres, éoliennes et panneaux solaires à Serre-Chevalier…. Nous sillonnerons les Hautes-Alpes pour découvrir ces innovations qui équiperont les stations de demain.

Nous nous intéresserons aussi à la neige de culture : impossible désormais de s’en passer, mais quels sont ses effets sur l’environnement ? Enfin, nous découvrirons de nouvelles pratiques, plus proches de la nature, qui connaissent un essor sans précédent. Un documentaire de Lucie Robert – Fabien Madigou – Brice Bertrand – Philippe Hervé.