Documentaire

Y a-t-il urgence écologique et matière à s’alarmer pour l’avenir de la planète ? L’échec de Copenhague et les bourdes des scientifiques du GIEC ont donné du grain à moudre aux détracteurs du réchauffement climatique. Aux Etats-Unis, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer le catastrophisme ambiant. Qui sont-ils ? Pour qui roulent-ils ? Et à qui profite la controverse ?