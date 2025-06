Conférence

À l’heure où le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources imposent une réflexion sur nos façons d’habiter le monde, le modèle des oasis incarne-t-il une solution ?

L’oasis est l’une des options développées par l’humanité pour vivre en milieu désertique.

Pendant des siècles, voire des millénaires, les humains ont prospéré grâce à ce modèle d’agroécosystème, s’adaptant aux contraintes socio-écologiques locales et permettant aux sociétés oasiennes de façonner sur des générations un mode de vie durable et productif.

Ce modèle, bien qu’encore fonctionnel aujourd’hui, est en profonde mutation, voire en péril. Si les oasis ont toujours évolué, elles font désormais face à une transformation qui remet en cause leurs fondements mêmes : l’introduction de modèles d’agrobusiness en monoculture, l’urbanisme standardisé inadapté au contexte désertique, la tentation de les transformer en destinations touristiques à travers des initiatives de muséification, et, surtout, la disparition des savoirs, savoir-faire et pratiques fruits d’une expérience accumulée sur des générations.

Souvent perçu comme dépassé et inefficace face aux exigences du monde moderne, et alors même que le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources en eau imposent une réflexion sur nos modes de production et d’habitat, le modèle oasien incarnerait-il une solution que nous redécouvrirons demain ?