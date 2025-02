Documentaire

Les Alpes influencent fortement la météo de l’Europe. Les phénomènes à l’oeuvre y sont scrutés par les scientifiques, de manière à tenter d’amortir les effets du dérèglement climatique.

Sans elle, notre météo serait complètement différente. Parce que la forteresse des Alpes se dresse sur la route des dépressions atmosphériques et des masses d’air, elle exerce une influence décisive sur le climat de l’Europe. Comprendre le fonctionnement météorologique de ce théâtre minéral aux phénomènes spectaculaires représente donc un enjeu essentiel pour les scientifiques, qui cherchent à en percer les secrets. Et il y a urgence : en zone de montagne, le changement climatique multiplie les défis et accroît le danger pour la population. Dans les hauteurs, les températures augmentent deux fois plus vite qu’en plaine, et les périodes de froid se font de plus en plus courtes. En conséquence, les glaciers fondent, entraînant des avalanches et éboulements qui peuvent détruire des vallées entières.

Donner l’alerte

Ce documentaire aux images impressionnantes permet de mieux comprendre, grâce à des séquences détaillées et des plans d’animation, la mécanique des forces naturelles à l’œuvre dans les splendeurs de l’arc alpin. Il expose les recherches visant à améliorer les prévisions météo ainsi que les différents projets visant à amortir les effets du réchauffement climatique. Quel système inventer pour donner l’alerte avant un éboulement ? Peut-on entraver la fonte des glaciers avec des canons à neige ? De Chamonix aux contreforts orientaux de la chaîne, non loin de Vienne, le réalisateur Mathias Peschta part aussi à la rencontre d’habitants et de travailleurs dont l’histoire est reliée à la montagne : l’alpiniste du Tyrol du Sud Hans Kammerlander, un instructeur de vol, la dirigeante d’une école de surf sur le lac suisse de Silvaplana ou la directrice du Centre européen de recherche sur les nuages… Autant de témoins directs du spectacle grandiose qui se déroule dans les montagnes et des bouleversements qui les menacent.

Documentaire de Mathias Peschta (2024, 53mn)

