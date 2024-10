Documentaire

Omniprésent dans notre environnement, le carbone est aujourd’hui accusé de menacer les fragiles équilibres de la planète. Un documentaire éclairant sur un élément chimique pourtant indissociable de la vie sur Terre.

Tout a commencé avec le big bang et les réactions nucléaires en chaîne qui l’ont accompagné. Formés dans le cœur à haute température – plus de 100 millions de degrés – des étoiles vieillissantes, les atomes de carbone naissent au cours d’un processus « miraculeux » : deux noyaux d’hélium se percutent pour devenir un noyau de béryllium, lui-même heurté par un troisième noyau d’hélium. Éjecté dans l’espace à la mort des étoiles, le précieux atome est à l’origine de la vie qui s’est développée sur Terre. Sans lui, il n’y aurait ni fleurs ni arbres, et encore moins d’humains et animaux, dont les organismes sont constitués à 20 % de carbone. Celui-ci intervient dans la création d’une myriade de composés aussi dissemblables que le diamant, cristallin et dur, ou le graphite, gras et noir. Très libre, il peut se combiner avec à peu près n’importe quel élément du tableau périodique, en particulier l’hydrogène, l’oxygène, l’azote et le phosphore, sans oublier le fer, le nickel, le cuivre et même le zirconium. De quoi fabriquer tout un monde !

La saga d’un atome

Indissociable ou presque de tout ce qui nous entoure, le carbone n’a pas bonne presse à l’heure du dérèglement climatique : ne faut-il pas « décarboner » la planète ? Avec, pour fil rouge, une famille attendant un nouvel enfant, ce documentaire ambitieux, qui donne une voix au carbone, révèle la face cachée de cet élément chimique essentiel et pourtant méconnu du grand public. Des experts de notoriété mondiale, parmi lesquels les astrophysiciens Neil deGrasse Tyson et Tamara Davis, le climatologue Will Steffen, la biologiste Suzanne Simard, le spécialiste des matériaux Mark Miodownik et l’historien David Christian, en relatent l’épopée, de sa naissance lors de l’explosion d’une étoile à ses pérégrinations sur Terre, de sa place dans l’apparition de la vie à son rôle dans l’équilibre de l’atmosphère terrestre, en passant par le prodigieux processus naturel de la photosynthèse. Des animations illustrent les différentes transformations du carbone ainsi que les phénomènes auxquels il prend part, à l’instar de la formation de l’ADN, des processus métaboliques du corps humain ou encore des cycles de plusieurs millions d’années qui le font passer du noyau terrestre à l’atmosphère. Le documentaire défend, au passage, le développement des énergies renouvelables afin d’enrayer les émissions de gaz à effet de serre qu’engendrent les combustibles fossiles, composés, entre autres, d’hydrogène et de… carbone.

Documentaire de Daniella Ortega (Australie, 2021, 1h27mn)