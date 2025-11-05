Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Du plastique dans la Garonne Le projet d’étude PlastiGar a pour objectif de suivre durant trois ans la pollution plastique de la Garonne afin...

Documentaire Costa Rica : sauver la nature avant qu’il ne soit trop tard Au Costa Rica, un paradis écologique lutte pour sauver sa biodiversité menacée. Entre reforestation, éducation et protection des espèces,...

Podcast L’eau des icebergs est-elle potable ? L’eau provenant des icebergs est techniquement potable, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les icebergs se forment à partir...

Documentaire Climat : l’UE a-t-elle renoncé ? Du 10 au 21 novembre 2025, la COP 30, ou conférence internationale sur le climat aura lieu à Belém...

Conférence Voir les océans par les yeux des oiseaux marins Surexploitation, pollutions chimiques et plastiques, réchauffement climatique ; les écosystèmes marins sont en crise. Des solutions existent mais elles...

Documentaire Expérience : pouvons-nous vivre sans produire aucun déchet ? Chaque français produit plus de 500 kg de déchets par an. Seules 35% de ces ordures sont recyclées, la...

Documentaire Qu’est-ce qui a causé la canicule de 2003 ? Une combinaison particulière de plusieurs facteurs a créé un dôme de chaleur au-dessus de la France, faisant monter les...

Documentaire L’obscurité en danger Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire...

Documentaire Les lacs sentinelles Les lacs sentinelles des Alpes, ces joyaux émeraude nichés au cœur des montagnes, jouent un rôle crucial dans l’écosystème...

Documentaire Lord Howe, une certaine idée du paradis Un reste de volcan émergé, deux monts qui s’élèvent à plus de 800 mètres d’un côté, et de l’autre...

Documentaire Les séismes Les séismes causent parfois de terribles dégâts, mais ils sont également à l’origine de certains des reliefs les plus...

Documentaire Côte d’Azur : décharges illégales Sur ces quelques hectares de campagne varoise flotte comme un parfum de scandale. Quand il s’y promène, Erik ne...

Conférence Les aberrations de la pêche profonde La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...

Documentaire Chasseurs de munitions en mer Baltique Vestiges des deux guerres mondiales, 1,6 million de tonnes de munitions jonchent le fond marin au large des côtes...

Documentaire Atacama, à la poursuite de l’eau | Planète sable (3/5) La lutte contre la désertification est l’un des grands défis du XXIe siècle. En cinq étapes sur trois continents,...

Documentaire Colorado, un fleuve sous tensions Pas moins de 30 millions de personnes dépendent du Colorado pour leur approvisionnement en eau. Ce fleuve mythique d’Amérique...

Documentaire Tanzanie – le pari de l’eau « Je veux être millionnaire, pas en argent mais en vies gagnées ». L’histoire d’Askwar Hilonga ne vous laissera...

Documentaire Les îles éphémères du Bangladesh Au Bangladesh, des agriculteurs vivent sur les « chars », des îlots fertiles mais inondables. Face aux moussons, ils risquent chaque...