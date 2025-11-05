Le solaire est source d’une énergie abondante et maîtrisée : 4% de l’énergie mondiale est produite à partir de ces technologies. Comment aller plus loin ? Où en est l’état de la recherche sur l’énergie solaire ? Si le photovoltaïque nous semble être un sujet commun, deux chercheurs font ici la démonstration de ce qui se passe aujourd’hui dans les laboratoires autour des enjeux finalement pas si bien connus des cellules solaires.