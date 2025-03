Documentaire

La mortalité des abeilles est en hausse constante et certains anticipent déjà un monde où elles seraient en voie de disparition. Elevages d’abeilles reines, drones pollinisateurs… quelles solutions pour les remplacer ? Chaque année, les mêmes images : des apiculteurs désemparés découvrent leurs abeilles mortes au sortir de l’hiver et brûlent leurs ruches désormais inutiles dans d’immenses bûchers. La mortalité des abeilles est en hausse constante et certains anticipent déjà un monde où elles seraient en voie de disparition. Pendant que des scientifiques cherchent quel mal frappe les abeilles, à Malte, un chef d’entreprise a flairé la bonne affaire et élève des reines d’abeilles, les seules capables de pondre, qu’il expédie par colis dans toute l’Europe. Il en envoie plus de 1 000 par semaine. Aux Etats-Unis, certains agriculteurs font appel à des drones pollinisateurs, qui font le travail que les abeilles ne sont plus assez nombreuses à accomplir. Un documentaire de Marion Leclercq et Antoine Cadaux.