En matière de fleurs coupées, les Suisses sont champions du monde de la consommation. Chaque année, ils dépensent quelques 600 millions de francs en bouquets de fleurs. Des fleurs achetées pour l’essentiel en grandes surfaces et qui viennent massivement de l’étranger. Mais depuis l’ouverture des frontières aux fleurs étrangères, les exploitations disparaissent les unes après les autres dans notre pays. Reportage à la rencontre de producteurs en Suisse romande, mais aussi dans la plus grande bourse aux fleurs du monde près d’Amsterdam.