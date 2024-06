Documentaire

Le 1er juin 2021, Simbach am Inn en Basse-Bavière a célébré un triste anniversaire. Sept personnes avaient perdu la vie cinq ans plus tôt lors d’une crue centennale. Le Simbach, qui a donné son nom à la commune, n’est en fait qu’un petit cours d’eau, mais les fortes pluies l’avaient fait gonfler en un rien de temps.

Le village avait été littéralement dévasté par les masses d’eau, de bois flotté et de boue qu’elles avaient charriées. La catastrophe est restée profondément gravée dans la mémoire des habitants. Entre-temps, beaucoup de travail de reconstruction a été effectué et d’importantes mesures de protection ont été mises en place. Mais les rouages de la bureaucratie tournent lentement et beaucoup de choses restent sur le papier. Entre-temps, la peur que la catastrophe se reproduise ne quitte pas les citoyens. Et cette peur est justifiée. Les experts l’affirment : les fortes pluies et les crues soudaines, comme celles qu’a connues Simbach en 2016, vont augmenter – une des nombreuses conséquences du changement climatique. Le reportage suit les efforts déployés à Simbach et ailleurs pour prévenir de telles catastrophes dues aux intempéries. Et il s’interroge : sommes-nous équipés ? Ou faut-il faire davantage pour une protection durable contre les inondations ? Comment se protège-t-on, par exemple, en Autriche voisine, où la fonte des glaciers et les torrents permettent depuis toujours de faire face à de tels événements météorologiques aigus ?

Reportage (Allemagne, 2021, 32mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 04/12/2024