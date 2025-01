Documentaire

À quelques mois d’intervalle, Venise a vécu deux drames qui l’ont ébranlée. Le 12 novembre 2019, un phénomène d’Aqua Alta de niveau historique frappe la cité des Doges, causant de terribles dégâts à son patrimoine séculaire. Quelques mois plus tard, au printemps 2020, la pandémie de Covid-19 pousse les autorités à fermer la ville, provoquant un arrêt brutal et de longue durée du tourisme de masse, dont la ville était devenue économiquement dépendante.

Le niveau de la mer continue de monter en raison du réchauffement climatique, la ville s’enfonce. Après ces deux traumatismes majeurs, les Vénitiens s’interrogent sur l’avenir de leur cité et se mobilisent plus que jamais pour sauver leur joyau de la montée des eaux, mais aussi pour réinventer un tourisme moins invasif et plus durable. Ils sont restaurateurs, artisans, pêcheurs, gestionnaires du patrimoine ou professionnels du tourisme et se battent pour écrire le nouvel avenir de la cité des Doges. Depuis sa fondation il y a 1600 ans, la Sérénissime a toujours été résiliente et souhaite tirer de ces épreuves une occasion de renaître plus forte.

Un film de Nadia Cleitman & Jacques Plaisant

