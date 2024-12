Conférence

Jean-Marc Jancovici est ingénieur, spécialisé sur les questions de climat et d’énergie. Il est président du think tank The Shift Project, et co-fondateur de Carbone 4. Cela fait des années qu’il essaie d’informer et d’alerter sur les crises environnementales avec pédagogie. Dans cet entretien réalisé par Olivier Berruyer pour Élucid, il propose une analyse sans détour de l’impasse énergétique dans laquelle nous nous trouvons, et dont nous commençons tout juste à apercevoir les effets depuis la crise du gaz, suite au conflit russo-ukrainien. Que ce soit subi ou choisi, nous allons devoir repenser totalement le fonctionnement de nos civilisations modernes fondées sur l’exploitation à outrance des énergies fossiles. A fortiori lorsque la menace des pénuries s’articule avec un réchauffement climatique aux effets potentiellement catastrophiques…