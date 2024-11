Conférence

Aujourd’hui, pour un grand nombre d’industries stratégiques, se défaire des molécules carbonées qui sont au cœur de leur activité représente un véritable défi. Décarboner ne signifie pas seulement électrifier ou recourir à l’hydrogène pour ne plus émettre de dioxyde de carbone. Il est possible de transformer de manière durable du CO2 , de la biomasse ou des déchets en molécules d’intérêt telles que le méthane, les carburants de synthèse ou encore le plastique. Comment y parvenir ? Explications avec Thibault Cantat, directeur de recherche et chef du programme économie circulaire du carbone du CEA et Armelle Pin, chargée d’affaire sur l’économie circulaire au CEA. Un échange animé par Stéphane Bellec, journaliste spécialisé, Infopro Digital, enregistré le 10 novembre 2022. En partenariat avec l’Usine nouvelle.