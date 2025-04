Documentaire

En Angleterre, les sociétés privées déversent les eaux usées, même celles contenant des excréments, dans les lacs, les rivières et dans la mer, près des côtes. Cette pratique détruit l’environnement et suscite l’indignation de la population. Sur la côte, à Whistable, dans le Kent, pêcheurs et riverains n’en peuvent plus de ce cloaque.

Disponible jusqu’au 25/03/2030