Conférence

Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre de formation pour futurs maraîchers.

Dans cette conférence passionnante, il partage son expérience de terrain et explore des questions clés pour l’agriculture de demain :

– Comment produire en bio de manière intensive tout en respectant les sols ?

– Quels impacts du changement climatique sur le maraîchage ?

– Comment assurer le renouvellement des générations agricoles ?

– Quelles solutions pour garantir la pérennité des fermes maraîchères ?

Une conférence incontournable pour les agriculteurs, porteurs de projets, étudiants ou curieux du modèle agricole durable de demain.