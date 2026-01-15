Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits par ses immenses plages de sable blanc et ses hôtels « all inclusive », les visiteurs sont toujours plus nombreux au point que le gouvernement souhaite doubler les capacités d’accueil. Mais à quel prix ! Aujourd’hui, le pays parie sur le tourisme de masse au détriment de ses populations les moins favorisées. L’enfer du décor, ce sont les bidonvilles. Cyclones, pluies torrentielles, inondations, ces cités dortoirs ne sont pas épargnés par ces fléaux climatiques. Heureusement, des ONG viennent les soutenir dans leur combat pour survivre. Combat perdu d’avance ? Peut-être à moins que les autorités ne comprennent très vite que la situation risque de dégénérer. Face au spectre haïtien, le voisin, la République Dominicaine est-elle prête à relever le défi ?