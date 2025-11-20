Documentaire

Madagascar, l’île rouge, abrite l’une des biodiversités les plus fascinantes de la planète. Mais face à la pauvreté, à la déforestation et aux déchets qui s’accumulent, cet équilibre fragile vacille. À travers les gestes d’un peuple qui réinvente la vie, se joue la dernière chance d’un monde en sursis.

Située dans l’océan Indien au large du Mozambique, Madagascar est souvent appelée « l’île rouge » ou le « huitième continent ». Pays à la biodiversité remarquable, Madagascar est surtout célèbre pour sa faune et sa flore endémique.