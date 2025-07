Documentaire

Le coût de l’inaction vis-à-vis du changement climatique est estimé dans une fourchette plus large de 3 % à 30 % du PIB mondial d’ici 2100. Le coût du réchauffement climatique dans le scénario le plus conservateur est donc plus élevé que le coût d’atténuation dans le scénario le plus pessimiste.

La communauté internationale est tout à fait consciente de la nécessité d’une stabilité climatique.

Les découvertes inquiétantes des scientifiques ont eu un impact sur les politiciens et le grand public, tout comme les conclusions de Nicholas Stern et d’autres économistes sur le coût de l’inaction, qui se chiffre en plusieurs centaines de milliards de dollars.

Cet épisode essaie d’évaluer l’impact que pourrait avoir l’immobilisme des politiciens sur l’économie mondiale.

Un documentaire de Ken Pugh.