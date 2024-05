Conférence

.Sentir la chaleur des rayons du soleil sur la peau. Suivre des yeux une nuée d’oiseaux s’éloigner dans le lointain. Si nos sens nous permettent d’appréhender le monde qui nous entoure et d’agir en conséquence, ils introduisent aussi des biais dans notre compréhension de la biodiversité et de sa dynamique : biais vers les espèces de notre taille, les espèces terrestres, les espèces qui interagissent avec nous, les adultes, les mâles, les caractères morphologiques, notre vision occidentale du monde… Prendre conscience de ces biais humains concernant le monde vivant et tenter de les dépasser constitue une étape essentielle pour mieux faire face à la crise de la biodiversité actuelle.

Par Virginie Courtier-Orgogozo