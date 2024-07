Conférence

En vue de préserver la biodiversité, plusieurs actions et règlementations sont menées contre les espèces exotiques envahissantes. Cette conférence aborde la réglementation française et les principes de surveillance en cours.

Les introductions d’espèces (individus ou populations) dans un milieu naturel se sont vues amplifiées depuis que l’Homme a développé considérablement des moyens de transports. Une espèce introduite peut, si elle rencontre des conditions favorables à son implantation, se naturaliser, proliférer et étendre son aire de distribution. On parle alors : « d’espèce exotique envahissante » ou EEE (= invasive). La prise de conscience au niveau mondial des risques d’introduction d’espèces, et des impacts engendrés par des taxons devenus invasifs, a incité de nombreux pays à mettre en place des stratégies d’actions (surveillance, gestion, etc.). La stratégie nationale française relative aux EEE parue en 2017, vise à renforcer les actions de préservation de la biodiversité et à appliquer la Convention sur la diversité biologique (article 8h). La Loi française du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, comporte également des dispositions pour appliquer le règlement européen relatif aux espèces préoccupantes de l’Union européenne.