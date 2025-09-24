Si la recherche scientifique a déjà permis d’énormes progrès dans le domaine des prévisions météorologiques, en ce qui concerne la compréhension des orages et leurs éclairs, il reste encore de nombreuses questions sans réponse.
Quelles sont les conditions, au sein du nuage, qui vont déclencher un éclair ?
Pourquoi est-ce que certains de ces éclairs peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres ?
Le projet de recherche Exaedre a été monté pour apporter un éclairage sur ces étonnants phénomènes météorologiques sources de beauté certes, mais aussi parfois, de dégâts matériels…