Podcast



Comment nos connaissances et pratiques alimentaires peuvent préserver notre santé et celle de notre planète ? Dans notre monde moderne, l’interconnexion entre nos pratiques alimentaires et la préservation de notre santé et de celle de la planète n’a jamais été aussi cruciale. Nos choix en matière de nutrition, souvent influencés par des préférences personnelles, des tendances et des besoins individuels, ont un impact considérable non seulement sur notre bien-être mais aussi sur l’environnement. Comprendre cette relation complexe nous aide à faire des choix plus éclairés qui bénéficient à la fois à notre corps et à notre planète.