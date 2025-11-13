Documentaire

Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant soit 85 paires de chaussures de jogging, 2 000 brosses à dents ou 6000 sacs d’emballage. Pratique, léger, peu coûteux, le plastique s’est installé dans nos cuisines et dans nos placards (vaisselle multicolore incassable, boîtes hermétiques…) mais aussi dans notre frigo (emballages, bouteilles d’eau ou de soda…). Mais depuis quelque temps les chercheurs se penchent sur son cas. Plusieurs études mentionnent les effets nocifs des plastiques alimentaires sur notre santé. Où se cachent les plastiques dans la cuisine ? Quelles précautions prendre quand on les utilise? Existent-ils des alternatives aux plastiques traditionnels ?

Réalisation : Céline Marchand

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions