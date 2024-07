Documentaire

À Bali, les moyens de subsistance d’un vieux pêcheur sont en péril car le poisson se fait rare. Son neveu décide de créer des récifs coralliens artificiels pour restaurer l’écosystème.

À New Delhi, un ancien sans-abri se bat pour permettre à tous l’accès à de l’eau potable et à de l’ombre durant les mois les plus chauds.

Cette seconde saison de « Victimes du changement climatique » nous emmène en Inde, en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam, à la rencontre de 6 familles qui nous montrent, au fil des mois et des saisons, comment leur vie quotidienne est impactée par la chaleur extrême, les conditions météorologiques instables ou l’élévation du niveau de la mer. Les enfants, nés dans un monde incertain, sont aux prises avec un avenir dans lequel les menaces climatiques jettent une ombre sur leur sécurité et leurs rêves.

Pour les parents, il s’agit d’un véritable combat pour pouvoir continuer, ingéniosité et détermination, à protéger et à subvenir aux besoins de leur famille. Tandis que les personnes âgées, confrontées à la perte d’un monde qu’elles connaissaient autrefois, tentent de s’appuyer sur leur expérience et leur résilience pour s’adapter et survivre.

Disponible jusqu’au 30/11/2024