Conférence Si le climat était une banque, l’aurait-on déjà sauvé ? On peut aborder les questions écologiques et sociales de deux manières, qui s’alimentent et se complètent : par la...

Conférence Nourrir l’humanité du XXIe siècle sur une planète aux ressources déclinantes Les progrès de l’agriculture ont été considérables depuis 50 ans : quantité, qualité, prix, etc. Mais la dérégulation provoque...

Documentaire Indonésie, l’archipel englouti En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu...

Conférence Construire un monde plus solidaire Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées...

Documentaire Kiribati, Philippines, Vietnam : cyclones, typhons et tsunamis meurtriers Des nations entières se noient sous nos yeux. Le désastre climatique a déjà commencé. Marre des programmes écologiques déprimants...

Conférence Pollinisation des plantes : un équilibre en péril Si la biodiversité est souvent comprise comme la variété des formes de vie, elle se caractérise aussi par la...

Conférence La forêt au défi du changement climatique Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter...

Documentaire Ouragans, inondations, survie : Cuba sous la menace du siècle À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...

Documentaire Énergies de demain La crise énergétique actuelle pèse tant sur la politique que sur l’environnement. Face à la flambée des prix du...

Documentaire Mexique, quand le climat devient fou A la rencontre des habitants du pays pour dresser le constat des effets dramatiques des changements climatiques. En 2005,...

Conférence Comment être emballé par un champignon « Le plastique c’est fantastique… » disait la chanson. Mais aujourd’hui, le plastique, nos emballages inondent nos déchets et notre environnement,...

Documentaire La biodiversité des prairies Elles nourrissent le bétail et améliorent le sol tout en favorisant la diversité de la faune et de la...

Documentaire Greta Thunberg, qui est-elle vraiment ? À 16 ans, cette jeune Suédoise est devenue une égérie dans le monde entier. Greta Thunberg inspire toute une...

Documentaire Le sable : enquête sur une disparition Le sable est devenu une ressource vitale dans nos économies modernes, en particulier dans la construction qui croissent de...

Conférence Quel monde pour demain ? « Quel monde pour demain? »: un dialogue intergénérationnel par visioconférence entre Hubert Reeves, parrain de l’évènement, et les étudiants du...

Documentaire Le vent : dans la tourmente du changement climatique Affectés par l’élévation des températures en Arctique, les courants-jets, un système venteux qui circule à haute altitude autour de...

Documentaire Pourquoi les algues vertes pourraient constituer une menace Elles reviennent chaque année et font souvent polémique… D’où viennent-elles ? Pourquoi sont-elles controversées ? Brut & Balade Mentale...

Documentaire Forêts en danger : que fait l’Etat ? Plus grand pays forestier d’Europe, la France possède des forêts naturelles exceptionnelles. Des forêts primaires en Guyane, des forêts...