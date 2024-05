Conférence

Quels sont les défis lancés par le changement climatique ? Quelle est la répartition actuelle de la consommation d’énergie et les enjeux pour l’avenir ?

Trois scientifiques du CEA, climatologue, économiste de l’énergie et ingénieur-chercheur dans le domaine de l’énergie, répondent à ces questions et présentent les solutions technologiques, les modifications économiques et sociétales pour parvenir à un mix énergétique bas carbone.

Avec Sanaa Sirven, Valérie Vandenberghe, François-Marie Bréon.