Documentaire

La Loi de l’Eau est un documentaire brésilien qui explique la relation entre la nouvelle législation environnementale brésilienne et la crise hydrique du pays. Le film montre l’importance des forêts pour la préservation des ressources d’eau au Brésil et attire l’attention sur l’impact du nouveau Code Forestier, adoptée par le Congrès Brésilien en 2012, sur l’écosystème et de la vie des brésiliens.