Conférence

Charlène Descollonges nous invite à un voyage au cœur du cycle de l’eau. Aujourd’hui, ce cycle a été totalement transformé par nos modes de vie et de consommation. Nous apprenons, à nos dépens, à vivre avec le manque d’eau, avec la sécheresse… Découvrons ensemble ce qui complique aujourd’hui le voyage de l’eau sur notre planète terre et quelle régénération est possible. Charlène Descollonges est ingénieure hydrologue, spécialisée dans les politiques de partage de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. Elle a cofondé l’association “Pour une Hydrologie Régénérative” qui vise à restaurer massivement le cycle de l’eau à l’échelle des territoires, via des projets pilotes en France et vient de publier l’ouvrage L’Eau aux éditions Tana.