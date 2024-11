Conférence

L’eau est la molécule clé du vivant et joue un rôle fondamental dans la biodiversité. La consommation de l’humain et de ses animaux domestiques dépasse les 50 % de toutes les réserves disponibles de la planète. En s’installant dans les zones estuariennes et littorales, l’homme y apporte son cortège de destructions massives d’habitats, de pollutions et d’introductions d’espèces invasives. La ressource en eau de ces milieux doit être conservée dans son intégrité, à la fois pour les services que l’humanité tire de ces écosystèmes, mais aussi pour la préservation de la biodiversité qui lui est associée.

Avec Gilles Bœuf.